Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що під час ранкової тривоги Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок атаки частина Івано-Франківської області без електропостачання.

"Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає", - написала вона у Telegram

За словами голова ОДА, обійшлось без постраждалих. Наразі над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Відео дня

"Дякую кожному з них! І всім, хто у будні та свята, вдень та вночі стоїть на захисті країни та робить все можливе, щоб ми вистояли! Пам’ятаймо: яким би жорстоким ворог не був, йому не вдасться знищити нашу віру та силу духу", - наголосила Онищук.

Ракетна атака на Україну

Цієї ночі військові повідомили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС. Вже вранці Командування Повітряних сил повідомило про пуск ракет ворогом.

Через обстріл в Україні запровадили відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою Російської Федерації знову опинилася українська енергосистема.

ДТЕК уже опублікував графіки відключень для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: