На Івано-Франківщині є влучання ворога.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук заявила, що сьогоднішня атака російських окупантів стала для Прикарпаття наймасованішою за весь час російсько-української війни.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих", - написала вона у Telegram.

За словами Онищук, у області працювали сили ППО і на місця подій працюють відповідні служби для подолання наслідки атаки російських загарбників.

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"Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо. Та всім структурам, які допомагають протистояти російському терору", - наголосила голова ОДА.

Ракетна атака на Україну 13 грудня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми звітами, росіянами було запущено 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет - завдяки нашим F-16.

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшено. А генеральний директор Yasno підкреслює, що без світла наразі 3 черги з 6.

ДТЕК повідомив, що Росія, в ході масованого удару, атакувала також теплоелектростанції ДТЕК. Було пошкоджено обладнання.

У ЦПД зазначили, що російські окупанти не змінюють тактику ракетних обстрілів. Ворог накопичує боєприпаси та дрони, а потім запускає їх.

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