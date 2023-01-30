Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари та здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Очакова.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00. Зауважується, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється", - йдеться у повідомленні.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, наступальних угруповань противника не виявлено.

"На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині", - наголошується у повідомленні.

На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали два населених пункти Харківської області та три - на Луганської; на Лиманському напрямку обстріляні чотири населених пункти Луганської області та два - Донецької.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали 12 населених пунктів Донецької області; на Авдіївському під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили три населених пункти.

На Новопавлівському напрямку було обстріляно чотири населених пункти Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках від вогню артилерії противника постраждали райони понад 40 населених пунктів. Є постраждалі серед мирних жителів.

Війна в Україні - новини

Нагадаємо, у ранковому зведенні 30 січня Генштаб повідомляв, що російські окупанти ведуть наступальні дії на чотирьох напрямках. Водночас із мінометів та артилерії ворог продовжує обстрілювати райони населених пунктів неподалік лінії фронту та на кордоні з РФ.

Також зазначалося, що за добу українські військові знищили дві радіолокаційні станції ворога, а також склад боєприпасів та зенітно-ракетний комплекс противника.

Тим часом, Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.

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