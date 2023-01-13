У Очакові Миколаївської області через потужний вибух помер трирічний хлопчик.
Про це повідомив народний депутат Олександр Пасічний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Лікарі констатували клінічну смерть, сьогодні хлопчика поховали рідні.
"Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть "перелякався до смерті". Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це - горе для всіх нас. Як можна представити, що в цій страшній вбивчий війні загинуло безневинне дитя", - написав нардеп.
Обстріли Очакова
Нагадаємо, що 9 січня російська армія обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова. Внаслідок обстрілу постраждали 15 людей, серед них - 2-річна дитина.
Повідомлялося про руйновання адміністративних будівель, житлових будинків та лікарні. Загалом у місті було пошкоджено понад 100 будинків.
Це не перший обстріл Очакова з початку повномасштабного вторгнення. Російські загарбники знищили у місті елеватор з тисячами тонн зерна, а також обстрілювали береговій зону міста.
25 листопада російські окупанти знову обстріляли Очаків. Повідомлялося, що одна людина отримала контузію, також постраждали житлові будинки.