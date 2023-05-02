Енергетика в списку цілей, але не першочергових.

Росіяни переглянули пріоритети у виборі цілей для своїх ракетних ударів по Україні. Тепер на першому місці у них склади зброї, а не об'єкти енергетики, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що масовані удари по українській енергетиці восени і взимку не принесли агресору бажаного результату, тому росіяни змінюють тактику. Це пов'язано в тому числі і із загальною стратегічною ситуацією у війні.

"Такими пріоритетами зрозуміло, що залишається західне озброєння, яке нам надають партнери. І не треба списувати з рахунків об'єкти нашого паливно-енергетичного сектору, від цього залежить все життя в державі, забезпечення Збройних сил. Ворог буде це робити", - сказав речник Повітряних сил.

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Ігнат зазначив, що скорочення числа ракет, які ворог випускає в рамках одного масованого обстрілу, пояснюється зокрема загальним вичерпанням запасів цієї зброї.

Ракетні удари по Україні

З 10 жовтня Росія здійснила серію масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики України. У цих обстрілах агресор використовував до сотні ракет за раз. Останній такий масований удар відбувся 9 березня: було випущено 80 ракет.

Незважаючи на значну шкоду, заподіяну українській енергетичній системі, її повного руйнування не відбулося. Перебої з електрикою були контрольованими, а повні блекаути-короткочасними і, як правило, локальними.

У ніч на 28 квітня і на 1 травня Росія зробила нові спроби ракетних ударів після майже двомісячної перерви. Було випущено 23 і 18 ракет відповідно, більшість з них були збиті українською ППО.

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