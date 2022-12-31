Рух поїздів червоною гілкою метро частково обмежено.

В результаті масованої ракетної атаки по Україні 31 грудня в Києві 30% жителів залишилися без електропостачання. Енергетики застосували аварійні відключення.

Такою інформацією поділився мер Києва Віталій Кличко в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "Система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода і тепло у киян є. Без електроенергії зараз 30% споживачів. Через аварійні відключення".

За словами мера, рух поїздів червоною гілкою метро здійснюється від станції "Академмістечко" до "Арсенальної". Обмеження введено внаслідок перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків ворожих ракет. На місце виїхали всі необхідні служби. Про відновлення повноцінного руху червоною гілкою повідомлять в офіційних каналах.

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Масований обстріл України 31 грудня: ситуація в Києві

Столиця стала однією з головних цілей ворожого удару. Руйнування в результаті атаки зафіксовано в Голосіївському, Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах. Пошкоджено два готелі, приватні будинки, господарську споруду і так далі.

Рашисти вбили одного мирного жителя столиці, а ще 16 людей отримали поранення. Серед них є і японський журналіст Ватару Секіта, який писав сюжети в Києві.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, рашисти випустили понад 20 ракет. З них 12 знищили українські захисники. У межах Київської області збили 6 ворожих ракет.

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