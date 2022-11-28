Росії потрібен деякий час для підготовки масованих ударів, тому вона здійснює їх один-два рази на тиждень.

У Росії є перелік об'єктів в Україні, які можуть стати потенційними цілями для її нових ракетних ударів.

Після кожної атаки в країні-агресорі аналізують свою роботу і вирішують, куди вдарити наступного разу, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі інформаційного телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що загрози з боку Росії існують як з Чорного моря, так і з більш далеких рубежів.

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"Ми не раз відзначали, що завдати удару вони можуть коли завгодно. Питання в плануванні, організації, розвідці. Після крайніх ударів вони роблять якийсь аналіз, підсумки, дивляться, куди ще можна, повторно завдавати удар по об'єктах критичної інфраструктури або обрати новий", - сказав Гнат.

При цьому, зазначив він, Росії потрібен деякий час для підготовки таких масованих ударів. Тому, зазвичай, вона здійснює їх один-два рази на тиждень.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тис. різних ракет. При цьому, в це число не входять ракети С-300, РСЗВ, а також авіаційні ракети різних типів.

За останні два місяці Росія здійснила сім масованих ракетних атак по Україні, зосередивши зусилля на енергетичній інфраструктурі.

Остання з таких атак відбулася 23 листопада. У цей день по Україні Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них знищено.

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