Наразі повітряна тривога в українській столиці триває.

Через обстріли Росії 23 листопада столичне метро працює в обмеженому режимі. Причина - люди використовують підземку як укриття.

Про це повідомили у прес-службі КМДА. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

"Щодо змін у роботі метро стежте за повідомленнями на станціях. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - йдеться у повідомленні.

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Наразі повітряна тривога в українській столиці триває, тому людей закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 15:15. Метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу, повідомили у КМДА.

Ракетна атака по Києву 23.11.2022

Вдень 23 листопада у Києві пролунала серія вибухів, зафіксовано "прильоти" у місті. Станом на 15:30 є інформація про влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

За даними КМВА, три людини загинуло та шість постраждали внаслідок влучання у двоповерхівку.

Мер Віталій Кличко повідомляє, що чотирьох людей госпіталізували, одній надали допомогу на місці.

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