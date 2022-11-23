Є загроза повторних обстрілів.

У Київській області є влучання російських ракет по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Поліція повідомила про пожежу у житловому будинку.

"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів", - повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У свою чергу в поліції повідомили, що рсійська ракета влучила в житловий будинок.

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"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - йдеться в повідоменні.

Ракетна атака по Україні 23 листопада - що відомо

Російські літаки випустила по України велику кількість ракет. В декількох областях спрацювала система ППО.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що щонайменше дев'ять російських бомбардувальників Ту-95 знаходяться в небі.

У Києві ворожа ракета влчуила в один з об'єктів інфраструктури. У звязку з ракетною атаку у столиці відбуваються екстрені відключення електроенергії. У в КМВА повідомили, що внаслідок влучання російської ракети пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

Два звуки, схожих на вибухи чутно в районі Кременчука. Крім того, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що область під обстрілом ворога. Росія б'є по об’єктах критичної інфраструктури.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто залишилося без світла.

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