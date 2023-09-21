За його словами, українцям час відроджувати традиції славетної історії.

В успіху Харківського наступу, що відбувся рік тому, ключову роль зіграло кілька факторів.

Як розповів очільник української розвідки Кирило Буданов у проккті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", відступ росіян, який міноборони РФ назвало "перегрупуванням", був стрімкий і хаотичний.

Наприклад, очільник ГУР Кирило Буданов назвав, що на його думку зіграло ключову ролі в успіху Харківського контрнаступу.

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"Раптовість, швидкість і рішучість дій", - коротко сказав головний розвідник країни в інтервʼю Дмитру Комарову.

Крім цього, Буданов розповів про методи, якими росіяни використовуються при спробах окупації нових територій.

"Підміна реальності. Починається вона зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів, розповідаючи, що їх історії не існує, вона неправильна. Що все це історично російські землі, що немає там таких народів. Нам треба повернути назад свою історію. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили у свій час. Київська Русь в ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славетна", - сказав Буданов.

Дивіться премʼєру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" 29 вересня о 20:30 на "1+1 Україна".

Звільнення Харківської області - головні новини

Контрнаступальний ЗСУ в Харківській області розпочався у вересні 2022 року. Вже 8 вересня українська армія контролювала місто Балаклія. Через два дні захисники звільнили Куп'янськ, а вже 11 вересня був звільнений Ізюм.

Блискуча операція визволення Харківської області стала ще одним цвяхом у труну російської війни проти України. При цьому росЗМІ повідомили, що однією з причин успіху ЗСУ у вересні 2022 року були масштабні військові навчання РФ на Далекому Сході.

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