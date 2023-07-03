Анатолій розповів, що всього в камері було 11 осіб.

70-річний блогер з Харківської області Анатолій Гарагатий провів 100 днів у російському полоні в катівні у Балаклії. Окупанти били літнього чоловіка битами, а також застосовували струм за українську мову.

Анатолій зміг зняти момент окупації свого селища, через це його ледь не вбили росіяни. Своє відео з колоною російської техніки він оприлюднив на своєму YouTube-каналі. Через дев'ять місяців після звільнення він зважився повернутися в катівні, де його тримали, щоб зробити фільм про те, як вижив.

Разом з ним в кімнаті тримали 11 осіб, і Анатолію доводилося спати на підлозі біля дверей.

"Ми відзначали, який день пройшов – перекреслили. Часто було, що води не було, доводилося раз на тиждень купатися, 2 літри води на людину. 30-40 градусів спека. Вдуматися. Як можна вижити? А вижили", – розповів чоловік у сюжеті ТСН.

Крім того, він розповів, що росіяни іноді виводили бранців у двір, але надівши мішок на голову, а воду і їжу давали в обмеженій кількості. Анатолія намагалися змусити знімати російську пропаганду.

"Підключили до пальців ніг. Говори - так чи ні. Немає поки. Непритомніти. Три рази струмом катували. А так – електрошокер, бита - це звичні речі", - зазначив чоловік.

Загарбники відпустили Анатолія за три дні перед звільненням міста. Багатьох своїх в'язнів росіяни кинули в закритих камерах.

Також загарбники пограбували будинок колишнього в'язня і зараз йому доводиться знімати свої відео на камеру друга, а комп'ютер купив за донати.

Звільнення Харківської області - головні новини

Контрнаступальний ЗСУ в Харківській області розпочався у вересні 2022 року. Вже 8 вересня українська армія контролювала місто Балаклія. Через два дні захисники звільнили Куп'янськ, а вже 11 вересня був звільнений Ізюм.

Блискуча операція визволення Харківської області стала ще одним цвяхом у труну російської війни проти України. При цьому росЗМІ повідомили, що однією з причин успіху ЗСУ у вересні 2022 року були масштабні військові навчання РФ на Далекому Сході.

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