Фейковий референдум у місті планували провести 27 квітня.

В тимчасово окупованому Херсоні жителі мають намір провести акцію протесту. Мітинг запланований в день так званого "референдуму".

Про це повідомляють пабліки Херсона.

Зазначається, що масштабний протест проти фейкового референдуму запланували на середу, 27 квітня.

"Зустріч на площі Свободи 27 квітня о 10:00. Днем пізніше може бути пізно! Не віддамо свою землю окупантам!",- йдеться в повідомленні.

При цьому жителів міста закликають вийти на вулиці з українськими прапорами. Також людей просять розвішувати по Херсону жовті та блакитні стрічки.

"Референдум" у Херсоні - що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".

Вас також можуть зацікавити новини: