Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

У районі Великої Олександрівки Херсонської області українські військові знищили склад з боєприпасами та вбили 70 росіян (точна кількість загиблих уточнюється).

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

На Донецькому і Таврійському напрямках росіяни переміщують пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення. Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

"Підрозділи збройних сил Російської Федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що українські захисники з початку повномасштабного вторгнення знищили близько 21,9 тисячі російських окупантів.

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