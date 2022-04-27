За словами місцевого політолога, росіяни спробують влаштувати його для телекартинки й залучать "акторів" з Криму.

Російським окупантам не вдасться провести анонсований "референдум" у Херсоні, бо в них немає жодного з необхідних для нього компонентів.

Про це заявив "Суспільному" херсонський політолог та економіст Володимир Мовчанов.

"Виборчі комісії, виборчі дільниці, списки – жодного з цих компонентів у них нема. Що вони зможуть зробити, це поставити скриньку десь на центральній площі та зняти картинку, може частково з тими, хто прийде за черговою дозою гуманітарки або привезеними з Криму "артистами", - каже Молчанов.

За його словами, це не справить враження навіть на росіян, оскільки вони прагнуть захоплення України й без "референдумів".

"Крім того, в тому вигляді, як зараз є в Херсонській області, вони не зможуть її господарськи освоїти. Приєднувати до Росії і нав’язувати російські механізми буде важко, тому сенсу цього референдуму немає жодного", - говорить політолог.

Натомість, каже він, такий сенс є у так званої "влади Криму" - суто меркантильний інтерес.

"Вони хочуть отримати фінансування з Москви на освоєння території, пріоритетне право на розграбування території. Вони це і так зараз роблять, але у них є певна конкуренція з військами південнозахідного округу, які тут стоять. Також на фінансування на створення механізмів управлінських, фінансування колаборантів, паралельне фінансування подачок, які вони можуть назвати пенсіями. Це потребує певних коштів, на які вони планують нажитися", - каже Молчанов.

Кримські окупанти, за даними експерта, просувають ідею не "народної республіки", а "розширення Криму".

Мешканцям Херсона Молчанов радить покинути його за першої нагоди, оскільки в разі подальшої окупації репресії не припиняться.

"Фронт, який наблизиться до Херсона, буде обстрілювати Херсон, військові РФ між будинками будуть ставити свою артилерію. Чим менше буде тут мирного населення, тим легше буде ЗСУ робити свою справу, знаючи, що вони випадково не вб’ють своїх", - каже Молчанов.

"Референдум" у Херсоні - що відомо

Херсон окупували російські війська 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

У зв'язку з чим президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".