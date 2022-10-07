Ці особи підозрюються у колабораційній діяльності і посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Служба безпеки України оголосила про підозру 26 організаторам фіктивного референдуму на окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Слідчі спецслужби зібрали доказову базу на ще 26 топ-організаторів фейкового референдуму у Донецькій та Луганській областях України", - йдеться у повідомленні.

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У колабораційній діяльності підозрюються ще троє осіб з окупаційної адміністрації на Луганщині. Йдеться про Олексія Карякіна, Дениса Мірошниченка та Дмитра Хорошилова.

Наразі цим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Вказані особи забезпечили проведення заходів, які імітували підготовку та проведення "волевиявлення" населення", - зазначили в СБУ.

Також задокументовано, що Карякін направив звернення до псевдоочільника "ЛНР" Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області "референдуму" щодо приєднання до РФ на правах адміністративно-територіальної одиниці.

Своєю чергою Мірошниченко провів засідання незаконного органу "народної ради ЛНР" , під час якого шляхом голосування було прийнято "закон" про "референдум" та "постанову" щодо його призначення.

Крім того, Хорошилов разом з іншими самопроголошеними "депутатами" взяв участь у засіданні та проголосував за проведення "референдуму".

"Ці особи неодноразово публічно закликали до проведення антиукраїнського "референдуму" та заявляли про необхідність приєднання частини території України до РФ", - наголошується у повідомленні.

Як додали в СБУ, разом із іншими поплічниками російських окупантів вони відповідатимуть за скоєне перед законом.

Псевдореферендуми в "ЛДНР" і спроба анексії 4 областей України – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії.

30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про приєднання цих областей до РФ і створення нових суб'єктів Федерації. Президент РФ підписав відповідні договори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, гауляйтерами Запорізької та Херсонської областей Євгеном Балицьким і Володимиром Сальдо.

5 жовтня Путін затвердив створення нових суб'єктів РФ і признавчив "очільників" областей.

На момент проведення "референдумів" Росія не контролювала повністю жодну з чотирьох областей. А з моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

Лідери держав і урядів 27 країн-членів ЄС, США, Ізраїль заявили, що ніколи не визнають анексію Росією українських окупованих територій.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.

ЄС на тлі референдуму прийняла новий, восьмий за чергою пакет санкцій проти РФ. Також США розширили санкції проти РФ у зв’язку зі спробою анексії 4 областей України.

Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН розгляне, чи слід засудити псевдореферендуми на окупованих територіях і спробу анексії 4 областей України. Росія лобіює таємне голосування з цього питання.

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