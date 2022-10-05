Двоє з агентів уже опрацьовані СБУ і отримали підозри, а організаторка псевдоголосування переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

СБУ викрила агентів РФ, які готували кремлівські псевдореферендум у Миколаївській області.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Телеграм-каналі.

"Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, повідомлено про підозру заочно", - уточнили у відомстві.

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За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соцмережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований "плебісцит".

Як зазначили в СБУ, стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу ("виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України").

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").

Псевдореферендуми РФ на окупованих частинах України

23-27 вересня росіяни провели фейкові референдуми на окупованих частинах чотирьох областей України. Так, у Херсонській та Запорізькій "голосували" за вихід зі складу України і приєднання до РФ, а в Донецькій і Луганській – тільки про приєднання до Росії.

Країни-партнери України заявили, що не збираються визнавати результати фейкових голосувань на зазначених "референдумах".

Проте президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію цих територій. При цьому він закликав Україну повернутися до переговорів.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Також глава держави оголосив, що Україна подає заявку про вступ до НАТО.

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