Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН розгляне, чи слід засудити псевдореферендуми на окупованих територіях і спробу анексії 4 областей України. Росія лобіює таємне голосування з цього питання.
Про це повідомляє Reuters.
Розроблена Заходом резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яку розглянуть наступного тижня, пропонує засудити так звані референдуми як незаконні, а наступні дії РФ, пов'язані з "приєднанням" 4 областей України, як спробу незаконної анексії.
Росія називає цю резолюцію "політизованою і провокаційною подією, спрямованою на поглиблення розколу в Генеральній Асамблеї і подальший поділ її членів".
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в листі представникам ООН стверджував, що таємне голосування необхідне, тому що країнам нібито складно висловлювати свою позицію з цього питання публічно через тиск Заходу.
Тим не менш, ГА, ймовірно, матиме провести відкрите голосування з питання про те, чи слід проводити таємне голосування.
Минулого тижня Росія наклала вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки, що складається з 15 членів.
Аналогічна ситуація була в 2014 році, коли після анексії Росією українського Криму в Радбезі РФ наклала вето на проект резолюції, що засуджує "референдум", а потім Генеральна Асамблея прийняла резолюцію про визнання референдуму недійсним 100 голосами.
Спроба анексії 4 областей України: що варто знати
23-27 вересня РФ провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані референдуми про приєднання цих територій до РФ. Вони проходили в атмосфері залякування населення і примусу, а їх результати були сфальсифіковані.
Далі російський диктатор Володимир Путін оголосив про приєднання цих областей до РФ і створення нових суб'єктів Федерації. Президент РФ підписав відповідні договори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, гауляйтерами Запорізької та Херсонської областей Євгеном Балицьким і Володимиром Сальдо.
2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.
При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. За словами радника голови Jфісу президента Михайла Подоляка – причина в успішному контрнаступі Збройних сил України.
На момент проведення "референдумів" Росія не контролювала повністю жодну з чотирьох областей. А з моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.