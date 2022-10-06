Резолюція Генасамблеї ООН пропонує засудити так звані референдуми і спробу анексії територій України.

Наступного тижня Генеральна Асамблея ООН розгляне, чи слід засудити псевдореферендуми на окупованих територіях і спробу анексії 4 областей України. Росія лобіює таємне голосування з цього питання.

Про це повідомляє Reuters.

Розроблена Заходом резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яку розглянуть наступного тижня, пропонує засудити так звані референдуми як незаконні, а наступні дії РФ, пов'язані з "приєднанням" 4 областей України, як спробу незаконної анексії.

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Росія називає цю резолюцію "політизованою і провокаційною подією, спрямованою на поглиблення розколу в Генеральній Асамблеї і подальший поділ її членів".

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в листі представникам ООН стверджував, що таємне голосування необхідне, тому що країнам нібито складно висловлювати свою позицію з цього питання публічно через тиск Заходу.

Тим не менш, ГА, ймовірно, матиме провести відкрите голосування з питання про те, чи слід проводити таємне голосування.

Минулого тижня Росія наклала вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки, що складається з 15 членів.

Аналогічна ситуація була в 2014 році, коли після анексії Росією українського Криму в Радбезі РФ наклала вето на проект резолюції, що засуджує "референдум", а потім Генеральна Асамблея прийняла резолюцію про визнання референдуму недійсним 100 голосами.

Спроба анексії 4 областей України: що варто знати

23-27 вересня РФ провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані референдуми про приєднання цих територій до РФ. Вони проходили в атмосфері залякування населення і примусу, а їх результати були сфальсифіковані.

Далі російський диктатор Володимир Путін оголосив про приєднання цих областей до РФ і створення нових суб'єктів Федерації. Президент РФ підписав відповідні договори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, гауляйтерами Запорізької та Херсонської областей Євгеном Балицьким і Володимиром Сальдо.

2 жовтня стало відомо, що Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України - "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей. Вже призначені "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

При цьому у Кремлі не можуть визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей. За словами радника голови Jфісу президента Михайла Подоляка – причина в успішному контрнаступі Збройних сил України.

На момент проведення "референдумів" Росія не контролювала повністю жодну з чотирьох областей. А з моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

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