За його даними, через місяць можна повернутися, якщо все буде спокійно.

Український військовий Валерій Маркус налякав зверненням до жителів Рівненської та Волинської областей.

"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус.

Втім, жодної конкретики військовий не надав. Його прохання прокоментував військовий експерт Андрій Коваленко. За його словами, до кінця листопада Україна зрозуміє, скільки людей та техніки Росія стягнула в Білорусь. Зараз там сконцентровано 6 тисяч окупантів, 80% з яких "мобіки", а ще розбита під Харковом Таманська дивізія.

Відео дня

"Станом на зараз не сформовані сили для наступу на жодному з напрямків Заходу, Центру і Півночі України. Але вони планують збільшити чисельність росіян там до 10 тисяч. Активність перекидання дещо зросла. Незрозуміла поки роль білорусів. Наприкінці листопада будемо ситуацію розуміти. Маркус попереджає про всяк випадок, щоб потім у випадку зростання загрози ніхто не біг в паніці", - написав Коваленко.

В Рівненській ОВА відреагували на заклик Маркуса. Голова ОВА Віталій Коваль запевнив, що на півночі області - все спокійно. Жодних змін по той бік державного кордону не спостерігається.

"Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку Білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Зберігаємо спокій. Займаємося звичними справами, які сприяють розвитку екоміки держави", - написав Коваль.

Війна Росії проти Україні та участь у ній Білорусі - найважливіші новини

Влада Білорусі надала РФ свою територію для здійснення широкомасштабного вторгнення на українську землю 24 лютого. Вороги також не раз обстрілювали Україну з білоруської території з різного озброєння.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко лише на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій в Україні.

10 жовтня він оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії, а згодом на білоруську землю прибули російські мобілізовані.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що станом на кінець жовтня загрози повторного вторгнення в Україну з білоруської території немає, але ситуація може швидко змінитися, коли наші воїни звільнять Херсон.

Варто зазначити, що у Білорусі ще 29 квітня було оголошено про початок "військових навчань". Наприкінці жовтня влада країни знову їх продовжила.

Вас також можуть зацікавити новини: