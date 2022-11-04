Однак, на його думку, Путін не віддасть Лукашенку контроль над "ядерною кнопкою".

Офіцери артилерійських військ Білорусі взяли участь у навчаннях в Росії, які пов'язані з логістикою та зберіганням ядерних снарядів.

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі "Еспрессо" заявив, що таким чином ведеться підготовка до зберігання тактичних ядерних зарядів на території Білорусі.

"До нас надходить інформація щодо можливості розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Уже йде підготовка до того, щоб тактичні ядерні заряди могли з'явитись у Білорусі. Про це говорили самі Путін з Лукашенком. Остання інформація - офіцери білоруських артилерійських військ перебували на навчаннях в Росії, де вони брали участь у підготовці, яка пов'язана з логістикою та зберіганням ядерних снарядів", - сказав він.

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Однак Латушко переконаний, що Путін ніколи не віддасть Лукашенку контроль над "ядерною кнопкою".

"Постане питання, що на території Білорусі з'явиться ядерна зброя і це буде більшою загрозою для України та Заходу. Захід має відповісти на два питання - чи готові вони зробити щось, щоб не допустити цього і друге - якщо це станеться, чи готові вони жити на пороховій бочці", - зазначив опозиціонер.

На його думку, Лукашенко за підтримки Кремля будує КНДР 2.0.в центрі Європи.

"Ядерні боєприпаси можуть бути встановлені на ракетні установки "Точка-У". Модифікована версія може переносити заряд в 10 кілотонн. Для Лукашенка наявність ядерної зброї - надзавдання. Він вважає, що це гарантує йому правління до смерті у Білорусі, бо якщо у нього ядерна зброя, то хто піде на зміну влади. Для РФ - це розширення сфер впливу, погроз Заходу, можливість розміщення російських угруповань в Білорусі і створення ядерної захисної парасолі над ними. Найгірший варіант, коли ядерний удар буде завданий з території Білорусі - куди буде відповідь - по РФ чи Білорусі, якщо в нас буде розміщена ядерна зброя", - підсумував екс-посол.

Роль Білорусі у війні

Повномасштабна війна в Україні почалась 24 лютого після вторгнення РФ. З самого початку Білорусь стала плацдармом для окупаційної армії. Багато ракетних ударів по українських містах завдаються саме звідти.

10 жовтня 2022-го Олександр Лукашенко заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Станом на 28 жовтня Лукашенко передав РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів за 7 місяців.

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