Стратегічною метою Росії є відрізання ліній постачання із заходу.

Наразі загрози повторного вторгнення з Білорусі немає, однак ситуація може швидко змінитися, коли українські війська звільнять Херсон.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive.

"Це боєздатне угруповання РФ в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу", - сказав Буданов.

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Він також зазначив, що стратегічною метою Росії є відрізання ліній постачання із заходу.

"Можна сказати, це заповітна мрія Російської Федерації", - додав голова ГУР.

Проте, за його словам, зараз присутність російських військ у Білорусі незначна.

"Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал", - сказав Буданов.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовувала територію Білорусі для наступу на Київ і Чернігів. Однак завдяки діям ЗСУ російські окупанти були витіснені з Київщини й Чернігівщини. Зараз російська армія використовує повітряний простір Білорусі для завдання повітряних ударів по Україні.

Влада Білорусі, яка прямо заявляє про свою підтримку російської війни проти України, поки утримується від прямої участі своїх військових у бойових діях. Проте задля відволікання уваги українських захисників від східного й південного флангів проводить військові навчання і маневри уздовж кордону.

Також Білорусь почала постачати Росії військову техніку для війни з Україною. Зокрема, з березня по вересень 2022 року режимом Олександра Лукашенка було передано залізницею 65089 тонн або 1940 вагонів боєприпасів.

У ДПСУ заявляли, що Росія і Білорусь проводять заходи для нагнітання ситуації на кордоні з Україною. Спікер ДПСУ Андрій Демченко додав, що Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну.

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