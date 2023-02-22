На Вінниччині викрили зрадника, який вербував колишніх українських в’язнів до лав російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер". Про це повідомляє СБУ.
За вступ до російської ПВК та участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.
За даними слідства, агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за гратами за розбій та групове згвалтування.
Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера".
За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".
На цей час затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Боротьба зі зрадниками в Україні
Кілька днів тому у Херсоні викрили зрадників, які під час окупації міста керували центральним ринком.
Також 20 лютого стало відомо, що засудили колишнього працівника СБУ, який "зливав" дані ФСБ РФ про події в Україні. А інженер харківської ТЕЦ отримав 15 років в'язниці за коригування вогню росіян по місту.