Агентом окупантів став місцевий рецидивіст, який 15 років провів за гратами за розбій та групове згвалтування.

На Вінниччині викрили зрадника, який вербував колишніх українських в’язнів до лав російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер". Про це повідомляє СБУ.

За вступ до російської ПВК та участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць.

За даними слідства, агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за гратами за розбій та групове згвалтування.

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Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера".

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

На цей час затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Кілька днів тому у Херсоні викрили зрадників, які під час окупації міста керували центральним ринком.

Також 20 лютого стало відомо, що засудили колишнього працівника СБУ, який "зливав" дані ФСБ РФ про події в Україні. А інженер харківської ТЕЦ отримав 15 років в'язниці за коригування вогню росіян по місту.

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