Україна чекає на новий пакет військової допомоги, який надійде незабаром.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності України.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі МОУ.

"Провів продуктивну розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим. Чекаємо на новий пакет військової допомоги, який надійде незабаром", - зазначив Резніков.

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Він додав, що співпраця України та Іспанії призведе до спільної перемоги.

Раніше Резніков повідомляв, що Іспанія ухвалила рішення надати Україні чотири системи ППО Hawk.

Іспанія допомагає Україні: що відомо

Наприкінці літа Іспанія передала для України батарею ППО, броньовані машини та боєприпаси.

У вересні Іспанія надала для ЗСУ теплий одяг.

Також Іспанія взяла на лікування поранених бійців української армії.

Україна у жовтні отримала позашляховики від Іспанії.

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