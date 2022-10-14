Міністр наголосив, що сьогодні протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для всієї Європи.

Іспанія ухвалила рішення надати Україні чотири системи ППО Hawk.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в Тwitter.

"Я вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати чотири системи протиповітряної оборони HAWK. Це швидка реакція на запит України на зустрічі "Рамштайн-6", – написав міністр.

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Також Резніков наголосив, що сьогодні протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для всієї Європи.

Рамштайн 12 жовтня у Брюсселі - що відомо

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

При цьому голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.

Нідерланди передадуть Україні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму у 15 мільйонів євро.

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