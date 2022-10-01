На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги.

Іспанія передасть Україні 300 кг медикаментів і забере на лікування вісьмох поранених бійців.

Про це у Facebook інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні сказано, що вчора Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі.

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"Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги.

Серед медичного майна, що буде передано Україні, є індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

Допомога Іспанії

Іспанія з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні.

Зокрема, постачає військове спорядження, зброя та боєприпаси.

У вересні Іспанія передала Україні 75 піддонів великокаліберних боєприпасів. Транспортні літаки Повітряних сил ЗС Іспанії здійснили 5 рейсів, щоб доправити боєприпаси для великокаліберних артилерійських систем.

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