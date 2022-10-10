На його думку, цей удар свідчить про те, що Путін почав розуміти, що програє.

У Росії залишолося не так і багато ракет, і вони рано чи пізно закінчаться.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

"Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі, ще раз – це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він (Путін – ред.) програє", - зазначив він. Відео дня

На думку Данілова, таким чином Путін хоче посіяти в Україні хаос і паніку.

"Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", - зазначив секретар РНБО.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах становить 11 осіб.

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