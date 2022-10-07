Міністр оборони нагадав солдатам армії РФ, що в Україні вони нікого не звільняють.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом врятувати свою країну від трагедії, а армію — від приниження, поки у них є час.

Відповідне відеозвернення опублікувало Військове телебачення України.

"Я звертаюся до солдатів і матросів. Сержантів і старшин. Мічманів, офіцерів. Генералів і адміралів. Російської армії. Я не обмовився. Саме російської армії. В першу чергу мої слова адресовані офіцерам і командуванню. Тому що вам приймати рішення. Я не буду торкатися поточної ситуації на фронті. Ви її і так знаєте. Поговоримо про те, що буде далі. Про ваше майбутнє. Адже ви про це напевно замислюєтеся", – заявив Резніков.

За словами міністра оборони, керівництво РФ обдурило і зрадило свою армію, відправивши людей на смерть за фантазії і помилкові цілі Володимира Путіна.

"Вас обдурили і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили в пастку. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії і помилкові цілі. Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз – означає визнати помилки. А в Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули в битві з вигаданими полчищами НАТО", – наголосив глава відомства.

Крім того, Резніков нагадав, що президент України постійно відвідує військових на фронті, в той час як Путін цього не робить. Він ховається, оскільки боїться прозріння російських солдатів.

"Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім нещодавно вас вважали добрими сусідами і говорили російською мовою. А тепер посіяна ворожнеча на покоління вперед. Багато з вас вже зрозуміли — вас відправили вмирати не за праве діло. Може тому ваш ховається в бункері, а не тримає удар поруч з вами? Він боїться вашого прозріння, презирства і вашого справедливого гніву", – додав глава Міноборони.

Водночас Резніков нагадав, що гроші і сім'ї тих, хто відправляє солдатів на війну, знаходяться в країнах НАТО. Їх не дуже турбує доля Лиману або Попасної, проте всі провали вони спишуть саме на армію.

"Вони розуміють, що потрапили в пастку з війною. І зроблять все, щоб списати на вас свої прорахунки. Своє злодійство. Перекласти на вас відповідальність. Після війни саме ви будете дивитися в очі калікам, вдовам і сиротам ваших солдатів. Тому що ніхто з Кремля до них не вийде. Вам доведеться жити поруч з тими, хто зараз натовпами біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії. І вони будуть впевнені, що вчинили правильно", – зазначив Резніков.

Міністр підкреслив, що українцям не потрібна територія Росії, адже нам достатньо своєї землі.

"І ми повернемо її всю. Ми гарантуємо життя, безпеку і справедливість всім, хто відмовиться воювати негайно. І ми доб'ємося трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час іде. Не пропустіть його", – резюмував Резніков.

Війна Росії проти України: як РФ намагається стабілізувати фронт

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого були ліквідовані 61680 російських солдатів. На тлі критичної нестачі особового складу 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення в Росії часткової мобілізації. Перші мобілізовані вже потрапляють у полон на території України.

На посилення російської армії в Донецькій області Росія відправила підкріплення з 500 мобілізованих кримінальних злочинців. При цьому командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх прибуваючих мобілізованих.

Незважаючи на спроби Росії стабілізувати фронт, у армії країни-агресора це не виходить. Тільки за останні шість днів українські військові деокупували близько 500 кв. км території Херсонської області.

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