"Ініціативні віряни" на тимчасово окупованій території Донецької області запланували низку релігійних заходів.

"Православні активісти" на тимчасово окупованій території, ймовірно, планують низку масових заходів у вкрай небезпечним умовах – вздовж лінії фронту.

Як повідомляє проект OSINT Бджоли з посиланням на джерела, колаборанти "ДНР" погодилися провести хресний хід навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це нібито має захистити лігво окупантів від обстрілів. "Ініціативні віряни" на тимчасово окупованій території Донецької області готують й інші релігійні заходи.

"До таких відчайдушних заходів верхівка "ДНР" вдається час від часу впродовж останніх 8 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі свята виглядають трішки богохульними – небезпека потрапляння снарядів в хресний хід величезна. Такий варіант вже обговорюється в провладних колах "ДНР". Проте найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі Донецька: далі організатори збираються заїхати в Микільське на могилу старця Зосіма. Паралельно почнеться автопробіг із встановленням чотириметрових хрестів вздовж чинної на сьогодні лінії фронту – від Сватово до Криму. Хрестоносці збираються закопати хрести у Сватовому та в Мар’янці, на підступах до Бахмуту, а також в Пісках", – йдеться в повідомленні.

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Сповіщається, що організатором виступає релігійна громада храму святої Ольги в Донецьку.

"Батюшка храму звернувся до т.зв. влади "ДНР" по допомогу в організації паломництва до старця Іллі в Микільському. Без допомоги "влади" поїздка туди була б складною і небезпечною – поруч Вугледар. На це місто російські війська націлились після захоплення руїн Соледара. Туди ж командування ВС РФ кидає тисячі ув’язнених-найманців ПВК "Вагнер", – пишуть OSINT Бджоли.

Автопробіг від Сватового до Криму запланований на 5 лютого. Очікується, що його висвітлюватимуть російські пропагандисти. Припускають, що намагатимуться зафільмувати криваві кадри обстрілу колони.

"Ідеальним для пропаганди, не для самих учасників "православного спектаклю", буде обстріл колони – небезпека цього велика, оскільки хрестоносці проїдуть акуратно вздовж лінії фронту по трасі Сватово-Бахмут-Дебальцеве і далі в напрямку Вугледару. Проте там вже як пощастить. … Церковники в Луганську та Донецьку готові підтримати будь-яку небезпечну ідею, тільки б догодити окупаційній владі. Тим більше, що ця влада готується до тривалої оборони. "Хрестовий вал" – це ще один метод боротьби проти української армії: звучить абсурдно, проте по телебаченню виглядатиме солідно", – зазначають OSINT Бджоли.

Війна в Україні - останні новини

Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За останню добу наші захисники ліквідували 490 російських військових. Станом на 30 січня ліквідованих цього місяця росіян вже понад за 20 тисяч – це рекорд.

Війська окупантів наразі зосереджені на боях за Донецьку та Луганську області попри те, що зазнають непомірних втрат на цих напрямках.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу.

Крім цього, ворог, ймовірно, намагається відсунути ЗСУ подалі від так званого "кримського коридору".

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