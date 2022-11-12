Росіяни навіть придумали назву - "Андріївський хрест".

У РФ оголосили про наміри створити першу приватну військову компанію "під прапором" Російської Православної церкви.

Про створення батальйонів з найманцями оголосили представники громади морського Кронштадтського Нікольського собору у РФ, повідомляє російський Telegram-канал Mash з посиланням на представників єпархії.

Батальйони отримають назву "Андріївський хрест". Їх нібито готуватимуть і відправлятимуть воювати в Україну. Православні найманці воюватимуть "під прапором" РПЦ та перебуватимуть у складі російських військ.

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Російська церква і війна в Україні

Російська православна церква відкрито підтримує збройну агресію в нашій країні. Глава РПЦ Патріарх Кирил переконував парафіян, що загибель на війні в Україні "змиє" з них всі гріхи. А священики в храмах пропонують людям позбутися фінансових труднощів, вступивши до війська окупантів.

Нещодавно Кирило заявив, нібито Росію "хочуть стерти з лиця Землі". І тому громадяни РФ повинні молитися за диктатора Путіна і рашистів, які ведуть загарбницьку війну.

Зараз же глава РПЦ Кирило заявив про загрозу існуванню Росії, що є серед перелічених пунктів російської доктрини щодо застосування ядерної зброї.

Крім того, духовенство РПЦ активно відвідує зону бойових дій. Деякі священики навіть беруть у руки зброю. Нещодавно в Україні ліквідували одного такого священника. До того він вчив росіянок народжувати більше "гарматного м'яса".

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