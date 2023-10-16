"РФ не зможе влаштувати масштабний наступ на Сході, але взимку буде загострення", - воєнний експерт Олександр Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів УНІАН, з чим пов’язана активізація російських окупаційних військ та чому вони обрали саме східний фронт.

Останніми днями багато інформації про загострення ситуації на східному фронті. Наразі там тривають жорстокі криваві бої. Зокрема, російські окупанти продовжують спроби відновлення свого положення під Бахмутом, також противник активізував наступальні дії на Авдіївському напрямку. Пане Олександре, чому ворог активізувався саме зараз?

Вони до цього готувалися, приблизно, місяць-два. Тобто, це не якась дія, яка виникла нізвідки. Це абсолютно прогнозовані дії ворога. Це читалося, це можна було спостерігати, оскільки ворог перекидав додаткові сили на Схід, вони формували там додаткові підрозділи.

Вперше противник хотів наступати на початку літа, коли атакував Куп’янськ, але ці атаки були невдалі та були відбиті. Зараз вони знову активізувалися.

Відео дня

У них декілька цілей. Перша – спробувати відтягти наші сили з Мелітопольського напрямку, де ми проводимо контрнаступальні дії. Друга ціль – фактично, призупинити наші наступальні дії. Третя – пропагандистський ефект - створити ілюзію, що наразі наступальні дії проводить ворог, а не українські Сили оборони.

Яким іще чином росіяни готувалися до цієї активізації?

Безумовно, перекидали живу силу. Крім того, на східному фронті у них краще логістичне забезпечення. Їм на сьогодні достатньо наявних сил, аби вести оборонні дії на Півдні, плюс, як я вже сказав, вони намагаються ще відтягнути наші сили з Півдня. Тому вони розглядають сценарій активізації на Сході.

Тобто, ведення бойових дій на Сході – для Росії завжди вигідніший сценарій, ніж ведення їх на Півдні. Але варто зазначити, що останні спроби ведення наступальних дій принесли ворогу великі втрати. В принципі, вони мають лише невеликі тактичні здобутки.

Нам просто потрібно готуватися до того, що в майбутньому, вочевидь, в зимовий період ми ввійдемо з тим, що дії мають характеризуватися активною обороною на Сході зі знищенням якомога більшої кількості ворога і його виснаженням.

Чому окупанти обрали для активізації саме Схід? Через безпосередню близькість до кордону з РФ?

Близькість до кордону з РФ, набагато зручніша логістика, побудовані за часи окупації певні військові об’єкти, склади, вогневі точки, пункти, які вони можуть використовувати. На Півдні у ворога близькості до кордону немає. До того ж, як на Півдні наступати, якщо вони замінували територію? На свої ж міни йти? Звичайно, вони не будуть.

Отже, Південь в зимовий період противник буде активно обстрілювати?

Я думаю, що так.

Чому для активізації атак росіяни обрали осінньо-зимовий період? Здавалося б, влітку наступати простіше.

Влітку вони намагалися, їм не вдалося, ми відбили атаки на Куп’янському напрямку. Потім вони зібралися з новими силами, ввели 25-ту резервну армію на Схід та активізували бойові дії.

Чому взимку на Сході? Просте пояснення: Схід – це така ділянка, де можна вести бойові дії упродовж всього року, неважливо, які там погодні умови. На Півдні дещо інакша ситуація, там активно важку техніку та зброю не застосуєш. До того ж, якщо вони втрачають територію на Півдні, то вони її вже не повернуть. На Сході ж вони розцінюють все з тієї точки зору, що навіть якщо якась територія втрачена, тривають важкі бої, то все одно якусь територію з часом можуть повернути. Тому Схід. Там - концентрація їхніх сил та засобів.

Наскільки добре росіяни забезпечені озброєнням, якщо вирішили активізуватися?

На сьогодні вони відчувають певні проблеми виключно з танками на деяких напрямках і важкою технікою. З точки зору підтримки живої сили, вона в них поки що є. Що стосується артилерії, де її не вистачає, намагаються компенсувати авіацією. Тому в найближчий період – від декількох тижнів до декількох місяців – сил та засобів їм достатньо. Але якщо вони будуть втрачати за одну атаку по кілька десятків одиниць важкої техніки, то ці засоби будуть швидко знищені, і вони не зможуть на них розраховувати.

Тобто, нинішня активізація на східному фронті – це лише початок?

Я думаю, що так. Проте, знову ж таки, ситуація, яку ми зараз бачимо під Авдіївкою, такою ж і залишиться. Більше навряд чи щось відбудеться. Навряд чи у ворога з’являться нові можливості влаштувати якийсь величезний, масштабний наступ на всіх ділянках. Але якусь ділянку вони виберуть для того, щоб намагатися там сковувати і стягувати наші підрозділи. Зараз вони визначили такою ділянкою Авдіївку, тому що у них там було певне тактичне положення, яке давало їм можливість відновити ці дії.

На загал, з точки зору масштабних дій, може бути один-два напрямки. А з точки зору локальних місцевих боїв, вони можуть бути в різних точках на Сході, по всій довжині фронту.

Які саме це будуть точки? Бахмут, Вугледар?

Там, де є концентрація сил. Вже визначені ці напрямки. Це Лиманський напрямок, Бахмут, Авдіївка, можливо, Мар’їнка. І, можливо, окупанти шукатимуть шляхи маневрувати в районі Вугледару. Тобто, ворог намагатиметься "промацувати" наші лінії оборони з метою визначення, де їм краще вести наступальні дії. Думаю, що наші сили до цього готові. Оборонятися наші сили вміють дуже ефективно.

Яким чином росіяни визначають, де яка концентрація наших Сил оборони? За допомогою розвідки?

Різні засоби, в тому числі розвідка. Також це розвідка боєм, від якої вони не відмовляються, коли проводять атаки і пробують прорвати лінію оборони на тому чи іншому напрямку. Плюс, намагаються визначати місця розташування наших підрозділів, оцінювати наші можливості.

Чи правильно розумію, що, по суті, особливого загострення ситуації не повинно бути? Дії росіян будуть такими ж, як зараз?

Певне загострення можливе взимку. Це буде залежати від того, чи зуміють вони перекидати додаткові підрозділи, в якій кількості, та з яким оснащенням. Але якогось масштабного наступу по всій ліній східного фронту, я думаю, не буде. Це будуть локальні напрямки, де ці загострення будуть відбуватися.

Леся Лещенко

Леся Лещенко