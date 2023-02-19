Збройні Сили РФ привели у вищий ступінь бойової готовності свою систему стратегічних ядерних сил.

Російська Федерація розгорнула масштабні ядерні навчання напередодні візиту лідера США Джо Байдена до ЄС, який запланований на 20-22 лютого.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Росії організували показову перевірку своєї системи централізованого бойового управління "Моноліт". Зокрема, система Стратегічних ядерних сил (СЯС) була переведена у вищий ступінь бойової готовності.

Також Збройні сили РФ почали підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського й наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

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"Екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення поінформували про бойову підготовку і можливий вихід в район пуску. Також на авіабазі "Тамбов" розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації", - йдеться в повідомленні ГУР.

Там пояснили, що такий ядерний шантаж Росія здійснює з метою тиску на партнерів України.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден має відвідати Варшаву для переговорів щодо підтримки Києва з польським лідером Анджеєм Дудою.

Майбутній візит Байдена до Польщі

Нагадаємо, що наприкінці січня 2023 року в ЗМІ з'явилися чутки про те, що лідер США Джо Байден може відвідати Європу в річницю російського вторгнення.

Вже 2 лютого в МЗС Польщі повідомили, що Байден має намір приїхати з візитом до Варшави. Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, вже 21 лютого Байден проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У рамках зустрічі він подякує польському лідеру та народу Польщі за внесок Варшави у військову та гуманітарну допомогу Україні. Зі свого боку Дуда зазначив, що однією з тим переговорів стане питання про збільшення присутності військ США в Польщі.

За словами Кірбі, в ході свого візиту до Польщі Байден також має намір виступити зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна.