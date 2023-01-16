Путін змінює підхід Росії до війни.

У наступні шість місяців Кремль, ймовірно, намагатиметься повернути ініціативу на полі бою та припинити серію успіхів України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться в щоденному звіті ISW, Росія не змогла досягти більшості своїх основних операційних цілей в Україні за останні одинадцять місяців, та попри це не відмовилась від прагнень захопити якомога більше території України.

"Російським військам не вдалося захопити Київ, а також Донецьку та Луганську області, утримати завоювання в Харківській області чи стратегічне місто Херсон. Російська повітряно-ракетна кампанія, націлена на критично важливу інфраструктуру України під проводом генерала армії Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року також не спричинила значних оперативних наслідків або деморалізації українського суспільства, чого, ймовірно, прагнув Кремль. Путін і високопосадовці Кремля продовжують повторювати, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей, незважаючи на поразки Росії на полі бою. Хоча Путін не змінив своїх цілей у війні, з’являються докази того, що він змінює фундаментальні аспекти підходу Росії до війни, застосовуючи кілька нових напрямків зусиль", – зазначають аналітики.

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В ISW акцентують, що останні рішення РФ свідчать про її наміри підтримати рішучі дії в наступні шість місяців. Зокрема, Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил для ведення війни проти України.

"Путін і Міністерство оборони Росії оголосили про плани різко розширити звичайну російську армію шляхом формування нових дивізій, відновлення військових округів на заході Росії, які діяли до 2010 року, і збільшення призовного віку — усе це вказує на наміри Росії … реформувати російську армію для ведення широкомасштабних звичайних бойових дій. … Російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання — це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених на фронт восени 2022 року", – йдеться в звіті.

Крім цього, Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу. Путін публічно визнав проблеми з поставками, йдеть дискусії про те, що російська влада може націоналізувати оборонні підприємства для підтримки своїх військових зусиль.

Також є свідчення того, що Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні. Тим часом у інформаційному просторі посилюють підтримку війни. Зокрема, відновлюються наративи про те, що існування незалежної України загрожує російському суверенітету та культурі, тож Росія вдається до "самооборони".

Новий наступ РФ - прогнози українських військових

В грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив,, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів, аби кинути їх на війну проти України, та анонсував ще одну спробу ворога захопити Київ. Міністр оборони України Олексій Резніков також інформував, що Росія в лютому вдаватися до ескалації війни.

Водночас в Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація може почати новий наступ в Запорізькій області та збільшення інтенсивності бойових дій між весною і влітку.

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