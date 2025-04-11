'Хочеш показати силу тут?': РФ вербує китайців на війну пропагандистськими відео, - The Guardian

У соціальних мережах такі ролики інколи доволі популярні серед китайців, деякі коментатори публічно заявляють про готовність стати найманцем.

Росія вербує китайців на війну проти України, поширюючи у соціальних мережах відеоролики. Деякі з них - вишукано створено російською пропагандою, підкреслюючи "жорсткий" характер новобранців. Інші - більше нагадують відеоблоги або промо впливових осіб, які ніби рекламують "робочу відпустку", пише The Guardian.

Крім того, у соцмережах навмисно поширюють скриншоти заяв нібито звичайних громадян, які готуються покинути Китай. Всі ці матеріали мають одну мету - популяризувати ідею вступу до лав найманців, які воюють на боці Росії.

У мережі легко знайти численні ролики про можливості працевлаштування. У них акцент робиться на бонусах за підписання контракту в розмірі від 60 000 до 200 000 юанів (8 000-27 000 доларів) та щомісячній зарплаті близько 18 000 юанів (2500 доларів).

Відео дня

Одне з найпопулярніших відео - це, схоже, перекладене російське оголошення з китайськими субтитрами. У ньому показано, як кавказькі чоловіки залишають свою роботу, щоб піти на фронт, і звучить заклик: "Ви хочете продемонструвати силу тут? Це той шлях, якого ви прагнете? Ви жорстка людина, будьте як вони!"

Інше відео зняте людиною, яка заявляє, що вже пройшла вербування. "Через триваючий конфлікт між Росією та Україною я їду туди після нового року", - сказав він у грудні, демонструючи скріншоти з реєстраційною інформацією.

У ще одному ролику російська інфлюенсерка звертається до своєї аудиторії, яка налічує понад 300 000 підписників. Вона розповідає китайською про фінансові переваги служби в російській армії, бонуси, щомісячні виплати та соціальні пільги - включно з житлом, медичним обслуговуванням і доглядом за дітьми.

"Навчений досвідченими тренерами, оснащений найкращим професійним обладнанням", - каже вона. "У Москві можуть записатися всі бажаючі до 60 років, незалежно від проходження військової служби за кордоном. Іноземці та громадяни Росії можуть записатися добровільно".

"Розраховуйте на мене"

Коментарі під такими відео часто неоднозначні. Деякі користувачі цікавляться, як долучитися. Один з коментаторів пише:

"Чи є команда в Шаньсі? Розраховуйте на мене. У мене готовий паспорт і я можу виїхати в будь-який час".

Чимало глядачів зазначають, що запропоновані зарплати перевищують їхній дохід у Китаї. Але водночас популярні коментарі із згадками про те, що новобранці стають просто "гарматним м’ясом".

Приблизно три тижні тому журналістка Чай Цзін взяла інтерв’ю у громадянина Китаю, який у листопаді 2023 року прибув до Росії за туристичною візою та вступив до лав російської армії.

Цей солдат повідомив, що служить у "штурмовій групі" поблизу лінії фронту в Бахмуті. Він визнав, що гроші відіграли роль у його рішенні, але також вказав на бажання пережити бойовий досвід, якого йому бракувало, навіть попри службу в армії КНР.

Він зазначив, що міг би долучитися до будь-якої зі сторін, але на боці Росії вже було більше китайців - можливо, через простіший візовий режим і уявлення, що Росія підтримує Китай. Утім, він хотів показати співгромадянам, що таке справжня війна:

"Я зрозумів, що одного разу можу тут померти, тому вирішив поділитися реальним досвідом, оскільки народ Китаю давно не переживав війни".

Також він висловив сподівання, що Китай займе стабільну позицію і "утримається від початку або приєднання до воєн".

Китайські громадяни у війні проти України

Як писав УНІАН, днями президент Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон двох громадян Китаю, які у складі російської армії воювали на Донбасі. При цьому Зеленський закликав відреагувати на ситуацію керівництво США, яке так хвацько воює з Китаєм у медійному просторі.

У США інформацію прокоментвали на рівні речника Держдепартаменту. Вона заявила, що бачила повідомлення про полонених китайців.

Пізніше з'явилася реакція і офіційного Пекіна. Там кажуть, що перевіряють інформацію. Також в МЗС Китаю запевнили, що застерігали своїх громадян від участі в російсько-українській війні.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що Україні відомі імена понад 150 китайців, що воюють на боці РФ. Також президент висловив готовність провести обмін китайців на українських бранців.

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