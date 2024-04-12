Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн.

Російські окупанти випустили по Україні з початку року майже 1000 ракет, близько 2800 ударних БПЛА, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиці під час засідання Радбезу заявив, що більшість цілей окупантів були цивільними, а не військовими.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", - зазначив він.

За його словами, країна-окупант свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на електрогенерацію. Внаслідок березневих атак було знищено 80% теплової енергії, також постраждали гідроелектростанції.

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Кислиця нагадав про постійні обстріли Харкова. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих 57 українських дітей. Дипломат наголосив, що навіть, якщо режими Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

"80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками", - зазначає Кислиця.

Війна в Україні - атаки РФ

За оцінкою ООН, через безперервну агресію РФ у цьому році близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Під час останньої масованої атаки було повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині. "Центренерго" повідомило про втрату всієї генерації.

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр наголосила, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення для захисту від російських ракет.

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