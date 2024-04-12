Вона зазначила, що Британія продовжує допомагати українцям.

Через безперервну агресію РФ у цьому році близько 40% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Про це заявила представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд під час засідання Радбезу, передає Суспільне.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ, міжнародна спільнота об'єдналася на підтримку народу України. З лютого 2022 року Великобританія виділила понад 350 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги... людям, які опинилися в зоні бойових дій", - заявила Вудворд.

Відео дня

Масовані обстріли України

22 березня російські окупанти почали новий етап масованих ударів по українській енергетиці. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему з початку війни. Тоді окупанти вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що захисники неба збили 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

А вранці 11 квітня росіяни вдарили по Україні 40 ракетами та ще близько 40 дронами по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Внаслідок удару була знищена Трипільська ТЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: