Прес-секретар Білого дому наголосила, що Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його у темряву.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на останній масований удар російських військ по енергетиці України. Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр наголосила, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення для захисту від російських ракет.

"Вночі Росія здійснила ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву. Росія завдала ударів по найбільшій електростанції Київської області, а також обʼєктах енергетики у ще пʼяти областях України. Як заявляв президент Зеленський останніми днями, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб захистити своїх людей та критичну інфраструктуру від російських ракет і безпілотників, які постачає Іран", – сказала вона під час брифінгу.

Вона закликала Палату представників Конгресу США вжити негайних заходів для ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, аби Штати могли надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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"Нам потрібно, щоб спікер (Майк Джонсон, – ред.) виніс цей проект на розгляд, тому що ми знаємо, що ми, очевидно, отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Тому нам потрібно побачити на голосуванні законопроект, який вже ухвалили переважною більшістю в Сенаті. Атаки по Україні за останню добу – це ще одне жахливе нагадування про те, що потреба України критична", – наголосиал речниця Білого дому.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Вночі 11 квітня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вже за кілька годин Україна опинилася під ракетним ударом. Окрім зброї з цих літаків, також повідомлялося про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К, Україну атакували і "Шахеди".

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що ворог застосував 20 крилатих ракет Х-101 та Х-555, 16 з яких вдалося збити. Також випущено 6 аеробалістичних ракет "Кинжал", але жодної знищити не вдалося.

Внаслідок атаки було повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині. "Центренерго" повідомило про втрату всієї генерації.

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