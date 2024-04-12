Напружена робота наших захисників тривала близько 5 годин.

У ніч на 12 квітня російські окупаційні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з півдня.

Як повідомляють Сили оборони півдня, під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Напружена бойова робота захисників з ППО тривала близько 5 годин.

"В нашій операційній зоні збито 7 баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", - зазначили військові.

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У Повітряних силах ЗСУ додали, що росіяни запустили по Україні 17 ударних дронів з окупованого Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - розповіли у відомстві.

Війна в Україні - атаки окупантів

Аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot. Також, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Напередодні росіяни також атакували Україну дронами та ракетами. Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Росія цілилась в об'єкти енергетики.

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