Загроза завдання ударів РФ залишається високою.

За минулу добу противник випустив понад 40 ракет по території України.

"Протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення", - повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

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Масована атака Росії 16 лютого: головні новини

16 лютого росіяни вночі знову завдали масований ракетний удар по Україні, знову постраждали об'єктам критичної інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по українських містах 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, з них вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "калібр" і дві керовані авіаційні ракети х-59. При цьому кілька крилатих ракет Х-22 потрапили в об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що три ворожі ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, але ніхто не постраждав. Своєю чергою голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що у Кременчуці дві ворожі ракети потрапили в об'єкт інфраструктури.

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