Українські воїни "задвохсотили" під Бахмутом Донецької області педофіла з ПВК "Вагнер".
Про ліквідацію засудженого за педофілію найманця Артема Решетнікова повідомив пов'язаний з ПВК паблік "Оркестр Вагнера". Зазначається, що разом з педофілом Решетніковим "мінуснули" ще одного найманця Івана Гудкова.
РосЗМІ у квітні 2018 року писали, що Артема Решетнікова посадили на 15 років за розбещення дітей у дитячому таборі. За матеріалами слідства, Решетніков влаштувався на роботу в один з дитячих таборів і протягом 6 років розбещував дітей. Його злочини викрили випадково, коли вночі вихователі не дорахувалися однієї дитини. Її знайшли у кімнаті Решетнікова. Дитина детально розповіла, що відбувалося за закритими дверима кімнати педофіла.
Схоже, крім вбивць та грабіжників, "Вагнер" почав вербувати педофілів.
"Вагнер" вербує зеків
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса відправився у колонії. З початку вторгнення він почав вербувати російських в'язнів на війну в Україну.
За участь в агресії проти України минулого місяця США ввели проти "Вагнера" санкції та визнали її транснаціональною злочинною організацією. 25 лютого санкції проти ПВК Пригожина запровадив і ЄС.
Водночас українські воїни успішно знищують найманців. Військові 92-й омбр повідомляли, з початку повномасштабної війни в Україну кинули близько 40 тисяч "вагнерівців" - понад 35 тисяч з них вже ліквідовано. Наразі Пригожину прикрили шляхи вербування зеків.