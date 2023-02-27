Схоже, крім вбивць та грабіжників, у "Вагнер" почали запрошувати й педофілів.

Українські воїни "задвохсотили" під Бахмутом Донецької області педофіла з ПВК "Вагнер".

Про ліквідацію засудженого за педофілію найманця Артема Решетнікова повідомив пов'язаний з ПВК паблік "Оркестр Вагнера". Зазначається, що разом з педофілом Решетніковим "мінуснули" ще одного найманця Івана Гудкова.

РосЗМІ у квітні 2018 року писали, що Артема Решетнікова посадили на 15 років за розбещення дітей у дитячому таборі. За матеріалами слідства, Решетніков влаштувався на роботу в один з дитячих таборів і протягом 6 років розбещував дітей. Його злочини викрили випадково, коли вночі вихователі не дорахувалися однієї дитини. Її знайшли у кімнаті Решетнікова. Дитина детально розповіла, що відбувалося за закритими дверима кімнати педофіла.

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Схоже, крім вбивць та грабіжників, "Вагнер" почав вербувати педофілів.

"Вагнер" вербує зеків

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса відправився у колонії. З початку вторгнення він почав вербувати російських в'язнів на війну в Україну.

За участь в агресії проти України минулого місяця США ввели проти "Вагнера" санкції та визнали її транснаціональною злочинною організацією. 25 лютого санкції проти ПВК Пригожина запровадив і ЄС.

Водночас українські воїни успішно знищують найманців. Військові 92-й омбр повідомляли, з початку повномасштабної війни в Україну кинули близько 40 тисяч "вагнерівців" - понад 35 тисяч з них вже ліквідовано. Наразі Пригожину прикрили шляхи вербування зеків.

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