Ворог знищує усе, що можна використовувати для захисту та оборони українських позицій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку постійно ускладнюється. Ворог знищує усе, що можна використовувати для захисту та оборони українських позицій.

Як президент повідомив під час вечірнього відеозвернення 27 лютого 2023 року, сьогодні він провів кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, відбулася нарада з головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо так само, як і зовнішнім", – додав Зеленський.

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Він додав, що також постійно перебуває на звʼязку з командувачами.

"Особлива увага – ситуації на сході, зрозуміло – на Донеччині. Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої", – наголосив глава держави.

Зеленський подякував українським захисникам та захисницям, які героїчно утримують цей напрямок та інші напрямки на Донбасі.

Бої на Бахмутському напрямку

27 лютого, заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на фронті складна, ворог посилює інтенсивність штурмових дій. Найважчою ситуація залишається Бахмутському напрямку.

В ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначили, що окупанти кинули максимум зусиль на захоплення Бахмутського напрямку. Ворог втрачає сотні людей, але не полишає спроб штрумувати позиції українських захисників, які героїчно тримають оборону. За минулу добу, 26 лютого, ЗСУ відбили там понад 80 атак.

Однак це не завадило російським пропагандистам запустити фейк про нібито "оточення" окупантами українських військовослужбовців у Бахмуті. У Центрі стратегічних комунікацій вже спростували ці заяви ворога.

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