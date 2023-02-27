Сергій Череватий зазначив, що найважча ділянка зараз в районі Ягідного.

Українське місто-фортеця Бахмут залишається епіцентром інтересу російських окупантів. У районі Ягідного, що на північ від міста, йдуть жорстокі бої.

"Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник час в ефірі телемарафону.

Він вказав, що тільки за минулу добу росіяни здійснили понад 300 обстрілів з різних видів озброєння.

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"60 бойових зіткнень сталося, де ворог втратив за минулу добу 63 військовослужбовців убитими та 141 пораненими різного ступеня", - вказав полковник.

За його словами, важкі бої йдуть в районі Ягідного, але якихось істотних змін не відбулося. Крім того, Череватий вказав, що загарбники вже не перший місяць несуть важкі втрати, а динаміка боїв залишається складною, але контрольованою.

Бої за Бахмут - що відомо

За місто-фортецю ще з минулого року йдуть жорстокі бої. Російські окупанти постійно намагаються взяти штрумом населений пункт, але несуть колосальні втрати.

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що за добу 25 лютого на Бахмутській ділянці фронту сталося 125 обстрілів з РСЗВ і ствольної артилерії, а також 32 бойові зіткнення.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські захисники щодня лікують близько 500 російських окупантів тільки на Бахмутському напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, всього за минулу добу 26 лютого українські військові відбили 81 ворожу атаку.

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