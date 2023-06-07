Міф про "військову могутність" РФ обслуговує вся пропагандистська система країни-агресора, наголошує Маляр.

Сьогодні у проросійських Telegram-каналах збільшилася кількість повідомлень про успіхи армії РФ. У Міноборони України наголосили, що ситуація на фронті розвивається з точністю навпаки тому, як це подає Кремль в рамках інформаційно-психологічної операції (ІПСО).

"Ворожі ІПСО сьогодні працюють у посиленому режимі. Міф про "військову могутність" РФ обслуговує вся пропагандистська система цієї держави. Щойно їхня армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи", – наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона звернула увагу, що сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало, що "значить, що ситуація розвивається навпаки".

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"Проросійські Telegram-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ РФ на різних напрямках. Наприклад сьогодні вони повідомили: нібито РФ успішно наступає в Мар'їнці; нібито Росія контролює Бахмут; нібито ЗС РФ зупинили наступ ЗСУ", – зауважила Маляр.

Ситуація на фронті 7 червня - що треба знати

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують подальший рух на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом, повідомляв командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

За інформацією Генерального штабу, ворожі війська продовжують спроби окупації Луганської та Донецької областей, однак всі їхні атаки не мають успіху.

На Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на низці ділянок, сповіщали в Міноборони. На ділянках Бахмутського напрямк є просування – від 200 до 1100 метрів. Просування Сил оборони України костатують також у Інституті вивчення війни (ISW).

Своєю чергою WP з посиланням на свої джерела повідомило, що чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена стверджують, що ЗСУ в понеділок почали контрнаступ за кількома напрямками.

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