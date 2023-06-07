Ворог марно намагався вести наступ на кількох напрямках.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

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На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мали. На Авдіївському – противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському, Сіверському, Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах.

Ситуація в Бахмуті - що треба знати

Видання WP з посиланням на свої джерела повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що в понеділок, 5 червня, ЗСУ почали контрнаступ.

За інформацією видання, частиною стратегії України є наступ за кількома напрямками, щоб мати можливість перекидати сили між ними для ураження цілей з максимальною ефективністю.

Сьогодні ж заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на низці ділянок.

За її інформацією, за добу, що минула, є просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

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