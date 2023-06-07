Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мали. На Авдіївському – противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському, Сіверському, Слобожанському та Куп’янському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах.
Ситуація в Бахмуті - що треба знати
Видання WP з посиланням на свої джерела повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що в понеділок, 5 червня, ЗСУ почали контрнаступ.
За інформацією видання, частиною стратегії України є наступ за кількома напрямками, щоб мати можливість перекидати сили між ними для ураження цілей з максимальною ефективністю.
Сьогодні ж заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на низці ділянок.
За її інформацією, за добу, що минула, є просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.