У той же час, CNN зазначає, що.руйнування дамби на Каховській ГЕС може ускладнити деякі плани України.

Чиновники з адміністрації Байдена стверджують, що ЗСУ в понеділок почали контрнаступ, проте підрив Каховської ГЕС може його ускладнити, повідомляє WP з посиланням на свої джерела.

"Представники адміністрації Байдена вважають, що наступ почався в понеділок з удару українців на південь за кількома напрямками. Офіційні особи США вважають, що головна мета - перерізати сухопутний міст через південний схід України, який з'єднує Росію з її окупаційними силами в Криму", - йдеться в статті.

Зазначається, що частиною стратегії України є наступ за кількома напрямками, щоб мати можливість перекидати сили між ними для ураження цілей з максимальною ефективністю.

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"Чиновники адміністрації були захоплені більш високими, ніж очікувалося, успіхами в понеділок, коли українські підрозділи прорвалися через сильно заміновані райони і просунулися на 5-10 кілометрів на деяких ділянках довгого фронту. Це породило надію на те, що українські сили зможуть продовжити наступ на Маріуполь, Мелітополь та інші утримувані Росією місця вздовж узбережжя, перерізавши сухопутний міст.

Водночас зазначається, що підрив Каховської дамби у вівторок може мати негативні наслідки у війні для обох сторін. Україні тепер буде важче просуватися на південь від Дніпра, але російським військам також може бути складніше маневрувати і захищати території, які вони тримають.

Раніше початок укранського контрнаступу підтвердив і CNN

Видання з посиланням на свої джерела в НАТО і США зазначало, що ЗСУ провели кілька операцій і перевірок в південно-східному районі Запоріжжя, між Херсоном і Запорізькою атомною електростанцією, а також проводять операції на південь від Донецька на сході України.

Повідомлялося, що українські сили в останні кілька днів почали перевіряти російські позиції за допомогою артилерійських ударів і наземних атак, щоб знайти вразливі місця для прориву.

Водночас чиновники повідомили CNN, що руйнування дамби на Каховській ГЕС може ускладнити деякі плани України.

За словами двох західних офіційних осіб, руйнування дамби тепер може ускладнити перехід українських військ через річку Дніпро і напад на російські позиції там. А обвалення греблі вже створило серйозну гуманітарну проблему, яку українському уряду необхідно буде вирішити і направити ресурси.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Раніше заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що ЗСУ на деяких напрямках перейшли до наступу, зокрема, вона повідомила про успіхи на Бахмутському напрямку.

Про початок масштабного контрнаступу українських військ раніше повідомляло Міноборони РФ. Водночас, ні в Генштабі, ні в Офісі президента цю інформацію не підтвердили.

6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. За оцінками аналітиків, вони зробили це не тільки з метою перешкодити форсуванню Дніпра, а для зриву всього наступу, за допомогою створення масштабної гуманітарної катастрофи.

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