Операції з вибиття ворога велися за умов постійних ударів російської артилерії та роботи безпілотників.

Групи Сил спеціальних операцій України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до населеного пункту Роботине Запорізької області.

У прес-службі ССО показали, як відбувалися жорсткі бойові зіткнення. Зазначається, що операції відбувалися у вкрай непростих умовах.

"Постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку. Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що оператори ССО веди контактні стрілецькі бої з окупантами на підступах до Роботиного. Загарбники чинили запеклий опір. Працювали ворожі дрони, зокрема й камікадзе.

Прорив у Роботине

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня українські військові прорвалися в Роботине. За оцінками експертів, Роботине було для ВСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

23 серпня аналітики Інституту з вивчення війни підтвердили, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції та мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботиного.

За свіжими оцінками, ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

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