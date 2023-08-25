Групи Сил спеціальних операцій України були одними із перших, хто вибивав ворога на підступах до населеного пункту Роботине Запорізької області.
У прес-службі ССО показали, як відбувалися жорсткі бойові зіткнення. Зазначається, що операції відбувалися у вкрай непростих умовах.
"Постійна робота російської артилерії, небо кишить ворожими дронами, надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку. Це відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи наших воїнів, які мали знищити противника і вичавити його із позицій", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що оператори ССО веди контактні стрілецькі бої з окупантами на підступах до Роботиного. Загарбники чинили запеклий опір. Працювали ворожі дрони, зокрема й камікадзе.
Прорив у Роботине
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня українські військові прорвалися в Роботине. За оцінками експертів, Роботине було для ВСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.
23 серпня аналітики Інституту з вивчення війни підтвердили, що ЗСУ проводять контрнаступальні операції та мають тактичні успіхи в районі населеного пункту Роботиного.
За свіжими оцінками, ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.