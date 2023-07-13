Внаслідок ворожик атак загинули люди.

Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну іранськими ударними БпЛА типу Shahed.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштаб, усього було задіяно 15 дронів-камікадзе, однак Сили оборони знищили 11 ударних БпЛА.

Крім того, противник завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, а також руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

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Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

"Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору", - наголосили у Генштабі.

Водночас українська авіація за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

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Як повідомляв УНІАН, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках тривають важкі бої. Там відбулось 22 бойових зіткнення.

Попри це Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська.

На Таврійському напрямку українські військові ліквідували за добу понад дві роти росіян та 22 одиниці ворожої техніки й озброєння, потужно вдаривши по силах ворога. Крім того, було знищено три склади боєприпасів росіян.

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