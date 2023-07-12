Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ.

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, упродовж доби там відбулось 22 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у середу, 12 липня. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку протягом доби противник марно вів наступальні дії у районі Новоселівського Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине та Диліївки Донецької області. Також в Генштабі зазначили, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ... Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - мовиться у зведенні.

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Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти, також знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, ліквідовано зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Варто зазначити, що загальні втрати ворога в Україні на 12 липня 2023 року становлять приблизно 235530 супротивників. Крім того, знищено, зокрема 4402 ворожих артилерійських систем.

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