Українські воїни вибивають ворога з позицій.

Збройні Сили України мають частковий успіх у наступі у напрямку Бердянська. Ініціатива на полі бою у руках наших захисників.

Як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, ЗСУ вибивають ворога з позицій і просуваються вперед.

"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", — розповів Шершень.

Відео дня

За його словами, минулої доби на Таврійському напрямку українські воїни ліквідували 68 росіян, 156 - отримали поранення, четверо - потрапили в полон. Крім того, було знищено 22 одиниці озброєння і техніки.

"Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку", — додав речник ЗСУ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 12 липня становлять близько 235 тис. 530 осіб.

Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог зосереджує основні зусилля.

За останніми даними, на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 квадратних кілометри, а на Бердянському та Мелітопольському - 169 квадратних кілометрів території.

Вас також можуть зацікавити новини: