У разі недотримання лімітів споживання вводяться аварійні відключення

Станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. Зберігається дефіцит електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На ранок понеділка, 5 грудня, диспетчерський центр "Укренерго" фіксує зростання обсягів споживання електроенергії.

Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні.

Відео дня

"Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго", - йдеться у повідомленні.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

Вас також можуть зацікавити новини: