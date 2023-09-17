Також очікується, що у тимчасово захоплених Донецьку та Луганську відкриють "дипломатичні представництва".

Російська Федерація планує завозити будівельників з Північної Кореї на окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це домовились на зустрічі російський президент Володимир Путін та голова КНДР Кім Чен Ин.

Як повідомляє Центр національного спротиву, двоє диктаторів також вирішили відкрити в окупованих Донецьку та Луганську "дипломатичні представництва" КНДР. Ці установи сприятимуть завезенню робітників з Північної Кореї та їхньому залученню до будівельних робіт.

"Такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої РФ чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ як для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій", - пояснили в ЦНС.

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Зазначається, що навесні та влітку 2023 року було зафіксовано спроби загарбників вербувати трудових мігрантів до російської армії. У зв'язку з цим у ЦНС не виключають, що робітничі загони північнокорейців також будуть застосовуватися в інтересах підтримки військ країни-агресорки.

Візит Кім Чен Ина в Росію

У вівторок, 12 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді. Він відвідав космодром "Східний", провів зустріч з Путіним, проінспектував російські заводи з виробництва винищувачів, а також аеродром Кневичі у Владивостоці.

Не виключено, що Путін і Кім Чен Ин під час своїх останніх переговорів обговорювали питання відправки північнокорейських військових на фронт в Україну.

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