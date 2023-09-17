Північнокорейський диктатор прибув до Росії 12 вересня.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин продовжує перебувати з візитом в Росії і подорожувати по регіонах. Російські ЗМІ розповіли, як розважають главу КНДР.

Зокрема, державне Центральне телеграфне агентство КНДР опублікувало фотографії візиту лідера КНДР до Росії, серед яких є фото Кім Чен Ина в шапці-вушанці, який тисне руку міністру оборони РФ Сергію Шойгу і фото польового обіду, де Кім Чен Ин стоїть з чаркою горілки в руці.

Також Кім Чен Ин відвідав у Владивостоці кампус Далекосхідного університету, балет "Спляча красуня" Маріїнського театру і океанаріум, де подивився виступ моржа.

"Особливо бурхливо він реагував на виступ моржа Міші", - пишуть росЗМІ.

На опублікованих відео видно, що морж під час виступу просвистів пісню і відправив глядачам повітряний поцілунок ластами.

Також під час візиту в Примор'я губернатор регіону подарував Кім Чен Ина бронежилет і п'ять безпілотників-камікадзе "Герань-25".

Візит Кім Чен Ина в Росію

У вівторок, 12 вересня, лідер КНДР Кім Чен Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді. На початку візиту Кім відвідав космодром "Східний" в Амурській області, а також провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Далі Кім проінспектував російські заводи з виробництва винищувачів, що знаходяться під санкціями Заходу.

Також йому показали аеродром Кневичі у Владивостоці (недалеко від корейського кордону), ракети і винищувачі, використовувані для завдання ударів по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: